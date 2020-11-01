اليوم.. مجلس النواب يناقش قرار إعلان حالة الطوارئ

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
تعقد اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، اجتماعا لها لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد ووفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة.

ومن المتوقع أن جلسة، اليوم، هي الأخيرة من عمر دور الانعقاد السادس "المنقوص".

وتنص المادة "24"من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولًا: الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. 

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة، كما يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن.يأمر بطبع هذه المحاضر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب حالة الطوارئ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة كهربا ومحمد فضل وتصريحات جديدة لماكرون وتقلبات جوية.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلى يرفض ضم مهاجم الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 12 ساعة

الحكم الأقرب لقيادة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 19 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ ساعة الا ربع

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

08:28 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف