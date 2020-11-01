ضبط 1161 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، وضبط (1161) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية، تم ضبط ( 5،54 طن "دواجن كاملة – زيت زيتون – بهارات – أجزاء دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لمطعم للوجبات الجاهزة (بمحافظة الإسكندرية).





وتم ضبط ( 71 طن "دقيق فاخر – حمض جلسرول – تمور – كاكاو – كيك") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 3،62 طن "كاكاو – كيك" ذات منشأ أجنبى) لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها بيانات تفيد كونه منتج محلى خلافًا للحقيقة ومجهولة المصدر "منتج نهائى") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج البسكويت (بمحافظة الإسكندرية).





وضبط ( 39 طن "أرز تموينى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإحتوائها على حشرات وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة أمين عهدة مخزن بإحدى شركات تجارة الجملة (بمحافظة بنى سويف).





وتم ضبط (22 طن "سكر حر – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة الجيزة).





وتم ضبط ( 7،2 طن "سكر حر – مكرونة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" – 5،520 عبوة "خل طعام – ملح طعام" – 2460 لتر "زيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة الجيزة).





وضبط ( 2،4 طن "دقيق فاخر") بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 1،66 طن "حلاوة طحينية - باتيه") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخبوزات بدون ترخيص (بمحافظة الجيزة).





وتم ضبط (10188 عبوة "بسكويت") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة البحيرة).





وضبط (5 طن "أعلاف دواجن" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية (بمحافظة المنوفية).





وأيضا تم استهداف مصانع إنتاج حلوى المولد النبوى الشريف.. أسفرت عن ضبط نحو (7 أطنان "حلوى المولد" - 12000 عبوة "حلوى المولد" بدون مستندات ومجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الأدمى – 13 طن "مستلزمات إنتاج") بداخل عدد (6) مصانع بدون ترخيص بمحافظتى (القاهرة – الجيزة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.



