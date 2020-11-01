تعرف على أسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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تعرف على أسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة

أسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة 2020 يبحث الكثير من العاملين باليومية عن الإعلان عن أسماء المستحقين للدفعة الأخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بمد صرفها حتى نهاية العام بدلاً من 3 شهور فقط منذ انتشار جائحة فيرزس كورونا المستجد الذي أثر على سوق العمل بالسلب على العمال المؤقتة.

أسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة 2020
من المعروف لإنتشار فيروس كورونا المسجد الأثر السلبي على العمالة الغير منتظمة وأدى لتضررهم، لذا رأت الحكومة أنه يجب رعاية تلك الفئات ودعمهم ماديا لتوفير الحياة الكريمة ، لذا أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار صبرف مبلغ 1500 لكل المستحقين خلال ثلاث شهور بواقع 500 جنية كل شهر، ثم قرر مد صرف المنحة لأخر عام2020.

رابط الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
أعلنت وزارة القوى العاملة المسئولة عن صرف المنحة أنه جاري فحص طلبات المتقديم للحصول على الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة، لذا أتاحت رابط الكتروني يتمكن من خلالة الإستعلام عن أسماء المستحقين، للدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

تعرف على أسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة

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