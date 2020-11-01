كشف غموض سرقة دراجة نارية من قائدها بالقليوبية

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نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف غموض واقعة سرقة دراجة نارية من قائدها كرهًا عنه بالقليوبية وتحديد وضبط الجناة



تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمــن القليوبية من أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة مركز بنها) بأنه أثناء قيادته دراجته النارية بطريق (القاهرةالإسكندرية الزراعى) طلب منه شخص مجهول توصيله إلى محطة وقود بدائرة مركز شرطة بنها ولدى وصولهما إلى إحدى الطرق بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخص آخر بإستيقافه وتهديده بإستخدام سلاح نارى (فرد خرطوش) وقيام مرافقه بدفعه وإستيلائهما على دراجته النارية وهروبهما.



تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية توصلت تحرياته إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم).



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقررا بإتفاقهما على سرقة إحدى الدراجات النارية كرهًا عن قائدها وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام أحد المتهمان بإستيقاف المجنى عليه بزعم توصيله وإستدراجه لمكان تواجد المتهم الثانى وقيام الأخير بتهديده بالسلاح النارى، وإستوليا على الدراجة النارية وهربـا، وتم بإرشادهما ضبط السلاح المستخدم والدراجة النارية المستولى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





