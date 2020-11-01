رئيس هيئة التأمين: الاهتمام بالمواطن محور ارتكاز التكليفات الرئاسية

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أستعرض اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، التكليفات الرئاسية لخطة تطوير والتحول الرقمي للهيئة والتي تهدف إلي تقديم أفضل خدمة ممكنة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.



و أشار عوض إلي أن الهيئة تقدم خدمات تأمينية بصورة مستمرة إلي ما يقارب 25 مليون مواطن منهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بالإضافة إلي ما يقارب من 14 مليون مؤمن عليه ويتم تقديم تلك الخدمات بنظام تقديم الاوراق والمستندات الي المناطق التامينية المنتشرة علي مستوي الجمهورية مما يتطلب ضرورة توجه طالب الخدمة لمقر المكاتب التامينية وتقديم كافة المستندات المطلوبه مما يترتب عليه إطالة الفترة الزمنية للحصول علي الخدمة وضياع وقت ومجهود المواطن.



و تابع انه من اولي تلك التكليفات الرئاسية هي ضرورة العمل علي رفع المعاناه عن المواطنين التخفيف عن كبار السن من اهالينا منمنْ افنوا عمرهم في خدمة الوطن فكانت التكليفات الرئاسية تشيرإلي ضرورة إيجاد آليه تضمن حصول جميع من يتعامل مع الهيئة علي خدماتهم بكل سهولة ويسر دون ضرورة التواجد بمكاتب التامينات بحيث يمكنه الحصول علي الخدمة من مقر سكنة بإطلاق بوابة إلكترونيه تتاح لكافة المواطنين يمكن من خلالها الحصول علي كافة الخدمات وتقديم المستندات المطلوبه خلالها بالاضافة إلي فتح مكاتب أمامية مزودة باماكن إنتظار لائقة لاهالينا غيرالراغبين بالتعامل مع البوابة الالكترونية وبأماكن إنتظار لائقة.



و اوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي إنه جاري إتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطط قصيرة الأجل ذات المردود السريع والتي تنعكس بالإيجاب علي المواطن والمرتكزة علي إعادة هندسة إجراءات كافة الخدمات المقدمة وتقليل دورتها المستنديه حتي الوصول إلي إكتمال منظومة التطوير المستهدفه.



و أكد عوض علي ضرورة الربط الالكتروني مع كافة جهات الدولة التي تتعامل مع المواطنين مثل " المرور – الأحوال المدنية – وزارة العدل " وذلك للحصول علي كافة البيانات المطلوبه إلكترونيا دون الحاجة إلي إنتقال المواطن بين أكثر من جهة للحصول علي الخدمة المطلوبة.



وحول إستثمارات أموال التأمينات أكد عوض أنه صدرت تكليفات رئاسية بضرورة حوكمة إستثمار تلك الأموال وبطريقة آمنه لتحقيق أقصي عائد ممكن ينعكس بالايجاب علي اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وبما يحقق الاستدامه المالية لنظام التامينات الاجتماعية.