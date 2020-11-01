البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

يعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن أسماء اللاعبين المختارين من النادى الأهلي خلال ساعات قليلة لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وسيواجه الفراعنة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ويرغب المنتخب فى الفوز بعدما تعادل أمام كينيا وجزر القمر أيام 14و17.





واستقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب على ضم كل من محمد الشناوي ومحمد هانى وأحمد فتحي وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومروان محسن من النادي الأهلي للانضمام لمعسكر المنتخب بداية من الثالث من نوفمبر المقبل.





وينتظم منتخب مصر فى معسكر مفتوح بداية من 3 نوفمبر ثم يتجمع جميع اللاعبين يوم 9 قبل مواجهة توجو أيام 14و17.



