الطالع الفلكي الأحد 1/11/2020..مَفْهُوم الأنْوَار!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الثانية عشرة ظهر الغد بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الثّانية عشرة و10 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 22 بَابَه قبطى ، 1 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 15 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - حَدّ يزَعّل بَنِى آدمَة زَىّ دِى ؟ فاضلّها إتنين بُونت و تنوّر. (محمّد سعد من فيلم اللى بالى بالك-2003)





* القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





* شهر نُوفمبر

تسريتو/تسريتوم،أو تشرى جراى/الثانى هو الشهرالتّالى لتشرى أوّل فى البابليّة القديمة والوقت مُناسب لرمى البذور فى السنة الشمسية البابلية والإستعداد لرحلة عناء الشتاء ومُرافقة عشتار/إيزيس فى بحثها عن جسد تمّوز/أوزريس المُمَزق حتى يرجع للحياة مرة أخرى فى الربيع مع تفتّح الزهور وعودة الحياة للأرض من جديد ، شهر نُوفَمْ والذى يعنى باللاتينية الرّقم تسعة فهو الشهر قبل الأخير فى السّنة الرومانية القديمة التى كانت تحتوى على عشرة أشهر فقط قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير فى التقويم الجورجى الحديث.





فى حضارة أيرلنده وأسكتلنده السّلتيّة الوثنية القديمة كان يتم الإحتفال باليوميْن 31 أكتوبر وَالأول من نوفمبر كنهاية لمُوسم الحصاد وبداية الشتاء وكان يُسمى مهرجان سامْهَايْن مهرجان الموتى ففى ثقافتهم يكون الباب بين عالم الدنيا المُضيئ/مُوسم الحصاد وبين عالم الموتى المُظلم/بداية الشتاء مفتوحاً للدرجة التى تمكّن الأحياء من التواصل مع الأموات، مع بداية فصل الشتاء والإنقلاب الشتوى تتزايد ساعات الليل فى مواجهة ساعات النهار لذلك تقوم الثقافات المُختلفة بتكريس أعياد ومُناسبات لتعضيد ومُؤازَرَة قوى النورفى مواجهة قوى الظلام عن طريق إشعال المصابيح أوالشموع.





- مهرجان سَامْهَايْن فى الحضارة السلتية الأيرلنديّة 31 أكتوبر، 1 نوفمبر.

- مهرجان ساتورناليا فى الثقافة الرّومانية 17 ديسمبر.

- مهرجان ديفالى ضِيَاء فى الثقافة الهنديّة 14 نوفمبر لهذا العام.

- مهرجان مصابيح الأيام السبعة فى الثقافة الفرعونيّةحسب التقويم النجمى القبطى فى 15 هاتور يوم إغتيال آزورَاء/عاشورَاء.

- مهرجان النوروالمصابيح فى التّيبيت 10 ديسمبر 2020.





مهرجان المصابيح فى التيبيت يُعرف بإسم مصابيح الزّبدة والسبب أنها تُضاء من زبدة الأبقار ويأتى السياح من أنحاء العالم للمُشاركة فى هذا الإحتفال.





والآن إلى جولة لأهم محطّات عبور الكواكب عبر الأبراج خلال الشهر على الطريقة الغربيّة وتأثيرها عام شامل لمواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة.





(15 نوفمبر) ولادة الهلال الجديد فى السابعة و7 دقائق صباحاً فى العقرب ، طاقة القمر الوليد مُناسبة لتوظيفها فى أدء الواجبات الزوجيّة وأيضاً الأعمال المُستندية المُحاسبيّة وتحصيل مُستحقاتك المالية لدى الغير بكل لطف وأدب.





(21 نوفمبر) الشمس تنتقل للقوس فى العاشرة و40 دقيقة ليلاً ، فترة مناسبة للإستعداد لمناقشة رسالتك العلميّة لنيْل درجة الماجيستر أو الدكتوراه ، الفوز بوظيفة راقية أو التواصل مع شخصيّات من كريمة المُجتمع تكون مفيدة لعملك ولحياتك الإجتماعية.





(21 نوفمبر) الزّهرة تنتقل للعقرب فى الثّالثة و21 دقيقة عصراً ، فترة مُناسبة لتجديد ديكورات منزلك ، شراء ملابس وإكسسسوارت ومجوهرات جديدة ، إعادة شحن حياتك العاطفية بشهر عسل جديد إن كنت مُتزوّجاً.





(30 نوفمبر) القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى الحادية عشرة و30 دقيقة ظهراً فى الجَوْزَاء ، طاقة البدر مُناسبة لإقامة علاقات جديدة وترميم المُتضرّرة ، إعادة مُطلقة لعصمة زوجها أو موظّف لعمله باستعمال الكلمة الزّين ، كما أنها فترة مُواتية للأسفار القصيرة بقصد العمل وأيضاً البدء بدراسة لغة أجنبية جديدة.





* إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتصنع المشاكل أوتستفز الآخرين بالدّعس على الأوتارالحسّاسة لديهم ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الثور: أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً فى الإرتفاع ، وظف نشاطك لإنهاء أكبر جزء من الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.





برج الجوزاء: المنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك فى عملك دون إنتقاد زملائك.





برج السّرطان: لا تقدّم إقتراحات أو نصائح لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق تهمة التطفّل بك ، أو إحراجك.





برج الأسد: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج العذراء: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أو المشبوهين أفضل ما تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى، لاتقرصينى يانحلة.





برج الميزان: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.









برج العقرب: يوم مفيد للإتصالات والتواصل ،إستثمر طاقة التواصل للحصول على وظيفة إضافيّة أو عمل جانبى مفيد.





برج القوس: قد تُتاح لك الفرصة لسداد ديون محتاج والتى قد تكون صغيرة بالنسبة لك ، فلا تبخل.





برج الجدى: الأوراق النقدية اللامعة قد تجدها تتدفق فى كف يدك مثل شلال المياه ، قم بإعانة فقير مُحتاج بمساعدة مُحترمة الحجم.





برج الدّلو: رغبة فى رعاية كل من حولك كالفقراء والأيتام ، لا تنسَ تلك الرعاية لشيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الحوت: راجع روشتة الدواء من الصيدلى أكثر مرة ، لاتوقّع على مُستند قبل قراءته أكثر من مائة مرّة ، أو تخلّ عن المُستند الملعون حتى تطمئن نفسك.