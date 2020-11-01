بعد تكريمه من مهرجان الجونة.. هالة صدقي عن خالد الصاوي: "ممثل عظيم في اختياراته"





نشرت هالة صدقي، صورة لها برفقة مجموعة من الفنانين، وعلقت عليها قائلة: "من حفل الافتتاح كل الأصحاب والحبايب عمرو يوسف ليلي علوي خالد الصاوي إلهام شاهين منة شلبي هاني رمزي، مبروك لخالد الصاوي تكريمه في الختام ، ممثل قدير وموهوب وعظيم في اختياراته".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

حرصت الفنانة هالة صدقي، على تهنئة صديقها الفنان خالد الصاوي بمناسبة تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الرابعة التي انتهت فعالياتها يوم الجمعة الماضية، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".