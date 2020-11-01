"عمرها ما قصرت مع حد" بكلمات مليئة بالحب.. أحمد فريد يهنئ دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان أحمد فريد، على تهنئة صديقته الفنانة دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر أحمد فريد، مجموعة صور جمعته بالفنانة دنيا عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً:"عِشرة العمر، الجدعة الطيبة الجميلة أم قلب أبيض واللي عمرها ما قصرت مع حد ودايمًا هي أول واحدة جنب أي حد، بتعمل الأصول حتي مع اللي نسيوا الأصول".


وأضاف أحمد فريد قائلاً: "مش هاقول غير كل سنة وربنا يخفف عنك وجع البعاد ويطيب جرحك ويزيح همك ويخفف عنك ألم كل ثانية اشتياقك لچودي، أسأل الله أن يعطيكي خير الدنيا ويبعد عنك شرها ، ورحم الله الغالية " چودي واسكنها الله جنته ".



وفي سياق آخر، شاركت دنيا عبد العزيز، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، و بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.

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