الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفيت منذ قليل زوجة المطرب الشعبي عبدالباسط، وأعلنت نجلته هدير عن خبر وفاة والدتها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتبت هدير منشورًا قالت فيه: "ماما في ذمة الله، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.


وفي سياق آخر، انتهى المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة من من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "حملوني" مع أحمد شيبة ومحمود الليثي، والتي سيتم طرحها ضمن أحداث فيلم "صابر وراضي"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير، والفيلم من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة أحمد آدم، رزان مغربي، محسن محيي الدين، سلوى عثمان، فريدة ويوسف حسام، يسرا المسعودي، محمد مهران.

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