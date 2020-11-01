نجوم التعليق الإماراتي يشيدون بأداء أحمد حجازي في ديربي جدة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أثنى نجوم التعليق الإماراتي على فريق الكرة الأول بنادي إتحاد جدة وذلك بعد الفوز على فريق نادي أهلي جدة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وتفوق نادي الإتحاد على الأهلي في الديربي للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام بثنائية رومارينيو وجاري رودريجيز في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد الجوهرة المشعة في العاصمة جدة.


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب فارس عوض: " "لا يمكنك شراء الفوز، لكن يمكنك التعاقد مع الرجل الذي يعطيك فرصة الحصول عليه... حجازي والحب من أول ديربي".


فيما كتب علي سعيد الكعبي:" في الاتحاد فرحة كبيرة بالفوز في ديربي جدة، وفرحة أكبر بظهور أول رائع للمدافع المصري حجازي، الأندية الكبيرة وإن طال غيابها لكنها لا تفقد الأمل ولا تستسلم، تحاول مهما كثرت الإحباطات، هذا قدرها، فالكبار لا يليق بهم إلا القمة ومحيطها فقط".

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الاهلي إتحاد جدة

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