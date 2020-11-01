البورصة المصرية تكشف عن موعد صرف كوبون ايسترن كومباني

كشفت البورصة المصرية، عن موعد نهاية الحق في الكوبون النقدي في شركة الشرقية - ايسترن كومباني، لحامل السهم وهو حتى جلسة 12 نوفمبر 2020.





وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أنه من المقرر توزيع الكوبون بواقع 1.42 جنيه للسهم على قسطين متساويين، على أن يكون القسط الأول قيمته 0.71 جنيه للسهم ، كما أنه من المقرر صرف القسط الأول في 15 نوفمبر الجاري، فيما يتم صرف القسط الثاني في 15 فبراير 2021.





وفي بيان أخر ، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي 2019-2020 بمراعاة أن يكون العائد على السهم 1.4 جنيه، على أن يتم الصرف 70 قرشاً من الكوبون يوم 15 نوفمبر المقبل، و70 قرشاً 15 فبراير 2021.





و حققت أرباحاً بلغت 3.794 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.733 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



