صحيفة: مشاريع الإمارات تهدف إلى التطوير وتعزيز السعادة

قالت صحيفة الوطن الإماراتية، إن المشاريع تهدف إلى التطوير وتعزيز السعادة، بل من حيث أنها تواكب متطلبات المستقبل وتعمل على صناعته مبكراً، فمواضيع كثيرة مثل البيئة والاستدامة باتت استراتيجيات أساسية ضمن التوجه الوطني في المشاريع التي ترفد مسيرة التنمية نحو غد مشرق ومزدهر، وهو جانب من العبقرية الإماراتية التي تسعى دائماً للتفرد وتقديم كل جديد.

وتحفل دولة الإمارات بطاقات وخبرات باتت قادرة على الإضافة للجهود العالمية بما يواكب متطلبات وتطلعات المجتمعين الوطني والدولي.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال الاطلاع على مجموعة من مشاريع بلدية دبي في الاستدامة والحفاظ على البيئة بقيمة تفوق الـ 6.6 مليار درهم، حيث قال سموه:"نبدأ من حيث انتهى العالم في تنفيذ مشاريع مبتكرة تحفظ بيئتنا وتضمن صحة وسلامة كل من يعيش على أرض الإمارات..

وتدعم نموذجاً يحتذى لجهود التنمية التي تضع الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ضمن أولويات خطط التطوير".