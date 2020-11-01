النني يتصدر التشكيل المُتوقع لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الأحد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ومن المُنتظر أن يدخل أرسنال المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: بيليرين - موستافي - جابرييل - تيرني.

خط الوسط: تشاكا - بارتي – محمد النني.

خط الهجوم: أوباميانج - لاكازيت - ويليان.


في المقابل سيدخل مانشستر يونايتد اللقاء بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: شاو - ماجواير - لينديلوف - وان بيساكا.

خط الوسط: مكتوميناي - بوجبا - فريد.

خط الهجوم: فرنانديز - راشفورد - جرينوود.

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مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال

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