هجوم ناري على محمد صلاح

هاجم ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام يونايتد محمد صلاح نجم ليفربول واتهمه بالغطس بعد الحصول على ركلة جزاء في مباراتهما ببطولة الدوري الإنجليزي والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف.

وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء حولها إلى هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 42 من عمر المباراة ضد وست هام.

وقال مويس لشبكة "بي بي سي" العالمية: "أنا مندهش من ركلة جزاء ليفربول في الشوط الأول.. لا أستطيع أن أصدق أننا نسمح بمنح هذه الأنواع من ركلات الجزاء.. ليست ركلة جزاء مستحقة".

وأضاف: "أعتقد أن محمد صلاح ألقى بنفسه على الأرض وكان من المفترض أن يتخذ الحكم قرارًا يناسب طريقة إلقاء محمد صلاح بنفسه على الأرض ولكنه اتخذ قرارًا مغايرًا في النهاية!".