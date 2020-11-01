لامبارد يتغنى بثنائي تشيلسي المتألق





أشاد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بثنائي البلوز بعد الفوز العريض على بيرنلي بثلاثية بيضاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وحافظ تشيلسي بذلك على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات في كل المسابقات، ويدين لامبارد بفضل كبير في ذلك إلى المنضمين حديثاً وهما المدافع المخضرم تياغو سيلفا والحارس إدوار ميندي.





وقال لامبارد للصحافيين: "كان التوازن موجوداً وسارت الأمور بنجاح، هذا جزء من العملية المطلوبة عند التعاقد مع لاعبين جدد، عندما يخرج الفريق بشباك نظيفة ويسجل الأهداف فإنه يسير في الاتجاه الصحيح".





وأضاف: "الشباك النظيفة علامة رائعة على الصلابة، ساعدنا تياغو سيلفا وإدوار ميندي بوضوح لكن هكذا حال عقلية الفريق".





وسجل المنضمان حديثاً حكيم زياش وتيمو فيرنر، إلى جانب هدف من المدافع كيرت زوما، ليحقق تشيلسي الفوز لكن لامبارد لن يشعر بسعادة مبالغ فيها بعدما تعادل قبلها في مباراتين متتاليتين.





وقال لامبارد: "لن أقفز فرحاً بعد مثل هذا الفوز لكن هذا يوم إيجابي".





وأصيب الأمريكي كريستيان بوليسيك خلال الإحماء قبل انطلاق المباراة ما تسبب في استبعاده من التشكيلة ودخول فيرنر بدلاً منه.





وقال لامبارد: "شعر بمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية لذا استبعدناه، لم يكن بوسعه اللعب.. لذا سيخضع لفحوص، لقد تعافى أخيراً وشارك في ثلاث مباريات لذا هو يشعر بالإحباط بكل تأكيد".





وتقدم تشيلسي بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات.



