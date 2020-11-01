تداول : سهمان فقط بقائمة الأعلى بـ 52 أسبوع بالنسبة القصوى

كشف سوق تداول عن إقتصار قائمة الأعلى ارتفاعاً خلال 52 أسبوع بالسوق السعودي تداول على سهمين فقط، وسط موجة التراجعات التي لا تزال تفرض سطوتها على تعاملات السوق السعودي.





ولامس السهمان السعر الأعلى خلال 52 أسبوع بفضل ارتفاعهما اليوم الأحد أولى جلسات شهر نوفمبر بالنسبة القصوى.





وزادت أسهم مجموعة أنعام الدولية القابضة (SE:4061)اليوم بحلول الساعة 11:30 بتوقيت أم القرى (SE:3005) بنحو 9.9% الى مستويات 86.4 ريال.





وجرى التعامل على 14 ألف سهم بقيمة 1.47 مليون ريال بعد تنفيذ 358 صفقة.





وحددت أنعام فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتبارا من 2 نوفمبر 2020، تنتهي في 9 نوفمبر، ومرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة تنتهي في 12 نوفمبر.





ووافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة، في اجتماعها بتاريخ 27 أكتوبر على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 600% عن طريق طرح حقوق أولوية.





وارتفعت أسهم الدرع العربي للتأمين بالنسبة ذاتها لتقفز بنحو 1.9% منذ بداية 2020 لتلامس مستويات 19.72 ريال، وذلك على وقع النتائج الفصلية الإيجابية.





وجرى التعامل على 830.6 ألف سهم بقيمة 16 مليون ريال عبر تنفيذ 929 صفقة.





وزادت أرباح الدرع العربي للتأمين التعاوني (SE:8070) اليوم الأحد، بنحو 394% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـالربع المماثل من 2019، في ظل انخفاض صافي المطالبات المتكبدة.





وارتفع صافي الربح قبل الزكاة، إلى 16.57 مليون ريال، مقابل 3.35 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.





وقالت الدرع أن ارتفاع صافي الأرباح، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة، والتكاليف الفنية الأخرى، وارتفاع دخل الاستثمارات.





وارتفعت الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، ارتفاع صافي الربح إلى 33.36 مليون ريال مقابل 11.86 مليون ريال للفترة نفسها من 2019، بارتفاع 181.41%.



