انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل فرق عمل معايير الاعتماد بجنوب الوادي بقنا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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بدأت بمركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي بقنا، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل فريق عمل معايير الاعتماد بكليات الجامعة ومعاهدها وذلك في الفترة من 3110 حتى 19-11- 2020.

وأكد الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي، أن هذه الدورات التي يبلغ عددها 12 دورة تضم 40 متدربًا في الدورة الواحدة إنما تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء الفرق الفنية بوحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة مما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد.

وأضاف مدير مركز ضمان الجودة، أن مثل هذه الدورات تهدف أيضًا الى تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة لكليات ومعاهد الجامعة لرفع كفاءة نظم الجودة الداخلية بها وقدم الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة على دعمهم المتواصل لمركز ضمان الجودة.

وشارك في التدريب على الممارسات التطبيقية لمعيار أعضاء هيئة التدريس الدكتور بدرية حسن منسق التدريب لمركز ضمان الجودة بالجامعة.

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