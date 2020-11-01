بسبب خفض أسعار العائد .. ارباح بنك فيصل الإسلامي تتراجع 38% خلال عام 2019-2020
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة بنك فيصل الإسلامي المصري عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2020 وغير المجمعة غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 30-9-2020.
وأسفرت نتائج القوائم المالية المجمعة عن تحقيق صافي ربح بلغ 826.556 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.350 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 38.8%.
وعلي صعيدالقوائم المستقلة للبنك فقد كشفت عن تحقيق 1.323 مليار جنيه، نظير أرباح 2.059 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة بنسبة تغير بلغت 35.7%.
وارجع البنك في بيان للبورصة المصرية انخفاض أرباحه المستقلة بصفة رئيسية إلى خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي 4.5% خلال 2019 و3.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020 والتي أثرت سلبت على عوائد التوظيفات وزيادة الأعباء نتيجة زيادة الودائع بجانب زيادة المخصصات المكونة نتيجة التأثر بفيروس كورونا المستجد.
وتراجع سهم البنك في البورصة اليوم بنسبة 1.5% ليصل سعره الي 11.75 جنيه
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