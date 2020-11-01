بسبب خفض أسعار العائد .. ارباح بنك فيصل الإسلامي تتراجع 38% خلال عام 2019-2020

كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة بنك فيصل الإسلامي المصري عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2020 وغير المجمعة غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 30-9-2020.





وأسفرت نتائج القوائم المالية المجمعة عن تحقيق صافي ربح بلغ 826.556 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.350 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 38.8%.





وعلي صعيد القوائم المستقلة للبنك فقد كشفت عن تحقيق 1.323 مليار جنيه، نظير أرباح 2.059 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة بنسبة تغير بلغت 35.7%.





وارجع البنك في بيان للبورصة المصرية انخفاض أرباحه المستقلة بصفة رئيسية إلى خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي 4.5% خلال 2019 و3.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020 والتي أثرت سلبت على عوائد التوظيفات وزيادة الأعباء نتيجة زيادة الودائع بجانب زيادة المخصصات المكونة نتيجة التأثر بفيروس كورونا المستجد.



