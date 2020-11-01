الأهلى يرفض ضم مهاجم الرجاء المغربي

رفض المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





الأهلي يرفض ضم بن مالونجو





وسجل مالونجو 9 أهداف فى الدوري المغربي و3 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، من خلال إجمالي 26 مباراة.





من جانبه يدرس مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





واستقر مسؤولو لجنة التخطيط، على الخطة البديلة في حال فشل التعاقد مع مهاجم سوبر، حيث سيتم إعادة أحمد ياسر ريان، بعد الاستقرار على عودة صلاح محسن، والاكتفاء بالعناصر المتواجدة حاليا فى خط الهجوم حتى فى حالة بيع السنغالي أليو بادجي.





الجدير بالذكر أن بيتسو موسيماني، قد أبدى عدم اقتناع بمستوى الأداء الذي يقدمه المهاجم السنغالي آليو بادجي مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، محبذا فكرة رحيله سواء على سبيل البيع أو الإعارة.











