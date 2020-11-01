الأهلى يرفض ضم مهاجم الرجاء المغربي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
علي خلاف
Advertisements
رفض المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الأهلي يرفض ضم بن مالونجو

وسجل مالونجو 9 أهداف فى الدوري المغربي و3 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، من خلال إجمالي 26 مباراة.

من جانبه يدرس مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

واستقر مسؤولو لجنة التخطيط، على الخطة البديلة في حال فشل التعاقد مع مهاجم سوبر، حيث سيتم إعادة أحمد ياسر ريان، بعد الاستقرار على عودة صلاح محسن، والاكتفاء بالعناصر المتواجدة حاليا فى خط الهجوم حتى فى حالة بيع السنغالي أليو بادجي.

الجدير بالذكر أن بيتسو موسيماني، قد أبدى عدم اقتناع بمستوى الأداء الذي يقدمه المهاجم السنغالي آليو بادجي مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، محبذا فكرة رحيله سواء على سبيل البيع أو الإعارة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مالانجو رياضة دوري أبطال افريقيا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ أقل من ساعتين

أزمة كهربا ومحمد فضل وتصريحات جديدة لماكرون وتقلبات جوية.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يومين

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي: سنحقق لقب إفريقيا الغائب منذ 7 سنوات

منذ 42 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شقيقة آيتن عامر تتعرض للسرقة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 ص

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

04:58 م

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف