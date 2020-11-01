رابطة صناعة السيارات: صناعة السيارات الكهربائية ستجتاح العالم مثل كورونا (فيديو)

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قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قطاع السيارات تأثر بسبب أزمة كورونا، حيث تعمل مصانع السيارات على مستوى العالم تعمل بطاقة أقل من 50%، منوها بأنهم نبهوا المستهلك منذ عدة أشهر أن انخفاض الطاقة الانتاجية سيؤدي إلى قلة المعروض ومن ثك زيادة الأسعار.

وأشار "أبوالمجد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن السيارة أصبحت سلعة استراتيجية، وليست رفاهية، منوها بأن مصر بها 19 مصنع لتجميع سيارات، ومنهم مصانع تأثرت بدرجة كبيرة بسبب أن المكونات ليست متوفرة لأن المصانع الخارجية متوقفة.

واعتبر أن صناعة السيارة قرار سياسي، مستدلا بنجاح الرئيس السيسي بعودة مرسيدس إلى مصر عندما ترأس المفاوضات، وهذا يوضح رؤية الدولة واهتمامها بصناعة السيارات، مضيفا: "صناعة السيارات الكهربائية ستجتاح العالم مثلما اجتاحت الكورونا العالم".



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شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 24 أكتوبر، وحتى اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020:





الموافقة على مشروع قانون المالية العامة الموحد



ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 - 2020، وعددها 52 مشروع قانون، فضلا عن الموافقة على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية 2019 - 2020.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.





تطوير تكنولوجيا خدمات النقل



ووافق المجلس أيضا على عدد من المحددات والإجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات، إلى جانب الموافقة على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي 2020 - 2021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه "تمويل ذاتي"، وذلك في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي، فضلا عن الموافقة على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمباني والعمارات السكنية والمنشآت التي أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة، ويأتي ذلك في ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة في إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم في هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد ترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 2016، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ووزير شئون المجالس النيابية، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.





توطين صناعة السيارات



كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الجهات المعنية، ووزير قطاع الأعمال العام عبر الفيديو كونفرانس.

