13 قطاعاً يجبر سوق الأسهم السعودية علي الهبوط بمستهل التعاملات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% خاسراً 44.72 نقطة ليصل إلى مستوى 7863 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.56% رابحاً 89.86 نقطة ليصل إلى مستوى 16248.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 88.6 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال. 
 
وهبط 13 قطاعاً بسوق الأسهم  السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.15%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.
 
وقفز 80 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 9.92%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 6.29%، فيما تراجع 103 سهماً على رأسها سهم "مشاعر ريت" بنسبة 4.03%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 3.28%، ثم سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 96 مليون ريال سعودي.
 

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