13 قطاعاً يجبر سوق الأسهم السعودية علي الهبوط بمستهل التعاملات

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% خاسراً 44.72 نقطة ليصل إلى مستوى 7863 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.56% رابحاً 89.86 نقطة ليصل إلى مستوى 16248.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 88.6 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.15%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.