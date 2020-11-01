إلهام شاهين: "اللبس الجريء بيلفت النظر لكن البسيط بيكسب احترام الجمهور"





وأكدت إلهام شاهين، أنها لا تفضل التعامل مع السوشيال ميديا لأنها مهدرة للوقت، قائلة :"أنا مبحبش السوشيال ميديا، لأنها مضيعة للوقت، وكل من هب ودب ممكن يقول أي حاجة سواء كانت صح أو غلط، ومبفهمش فيها ولا بهتم بيها".





وأشارت إلهام شاهين أنها تتمنى تقديم لا يجرؤ أحد غيرها على تقديمها، مُضيفة :"أنا مجنونة سينما، وخسرت كل فلوسي اللي كسبتها من السينما".

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن إطلالتها خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انتهت فعالياتها يوم الجمعة الماضية، وذلك بعدما أضاف المهرجان يومًا آخر بعد حفل الختام لإتاحة الفرصة للحاضرين لمشاهدة الأفلام الفائزة في المسابقات.وقالت إلهام شاهين خلال لقائها مع قناة "ON E" أن الفستان الأجرأ هو الذي يلفت النظر أكثر، وأنها تفضل عدم لفت النظر وارتداء الملابس الأنيقة، مُوضحة: "الاجرأ بيلفت النظر أكتر، أنا مبحبش لفت النظر واللبس الشيك بيكسب احترام أكتر، وأنا بتكسف أوي، وبحب أبقى بسيطة وشيك".