استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
استعدت دار أوبرا الإسكندرية، لاستقبال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٩ والذي يقام في الفترة من ١ إلى ١٠ نوفمبر.

وتستضيف دار أوبرا الإسكندرية ٧ حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي، وهم: "الفنان مدحت صالح.. الفنان علي الحجار.. الفنان محمد الحلو.. الفنانة نادية مصطفى.. الفنان أحمد إبراهيم.. عازف الكمان جهاد عقل.. الفنان أحمد سعد بالاضافة إلى نجوم دار الأوبرا المصرية".

وتقام الحفلات وفق اجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكافة التدابير الوقائية اللازمة.

ويقام مساء اليوم أولى الحفلات الفنية للفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو المتميز عمرو سليم ونجوم فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وذكرت د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة مسبقا ان الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتى تتويجا لجهود الدولة فى الحفاظ على استمرارية رسالة الابداع والتنوير فى مصر وتعد دورة استثنائية تعكس اصرار الوطن على تجاوز التحديات، واشارت الى الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح، واضافت ان مهرجان الموسيقى العربية احد اذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الانسان وتطوير وتنمية الوعى والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الاوبرا المصرية فى الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والاغنية العربية.
استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)
استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)
استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)
استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)
استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)
استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)
استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)
استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر اوبرا الاسكندرية الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كهربا ومحمد فضل وتصريحات جديدة لماكرون وتقلبات جوية.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 3 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ أقل من نصف ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 19 ساعة

الحكم الأقرب لقيادة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلى يرفض ضم مهاجم الرجاء المغربي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

08:28 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف