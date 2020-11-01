استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)

استعدت دار أوبرا الإسكندرية، لاستقبال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٩ والذي يقام في الفترة من ١ إلى ١٠ نوفمبر.





وتستضيف دار أوبرا الإسكندرية ٧ حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي، وهم: "الفنان مدحت صالح.. الفنان علي الحجار.. الفنان محمد الحلو.. الفنانة نادية مصطفى.. الفنان أحمد إبراهيم.. عازف الكمان جهاد عقل.. الفنان أحمد سعد بالاضافة إلى نجوم دار الأوبرا المصرية".





وتقام الحفلات وفق اجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكافة التدابير الوقائية اللازمة.





ويقام مساء اليوم أولى الحفلات الفنية للفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو المتميز عمرو سليم ونجوم فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.



