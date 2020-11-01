استعدادات أوبرا الإسكندرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
محمد رجب - دينا حسن
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استعدت دار أوبرا الإسكندرية، لاستقبال حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٩ والذي يقام في الفترة من ١ إلى ١٠ نوفمبر.
وتستضيف دار أوبرا الإسكندرية ٧ حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي، وهم: "الفنان مدحت صالح.. الفنان علي الحجار.. الفنان محمد الحلو.. الفنانة نادية مصطفى.. الفنان أحمد إبراهيم.. عازف الكمان جهاد عقل.. الفنان أحمد سعد بالاضافة إلى نجوم دار الأوبرا المصرية".
وتقام الحفلات وفق اجراءات احترازية مشددة من خلال استخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة والحرص على دخول الجمهور بكافة التدابير الوقائية اللازمة.
ويقام مساء اليوم أولى الحفلات الفنية للفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو المتميز عمرو سليم ونجوم فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.
وذكرت د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة مسبقا ان الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتى تتويجا لجهود الدولة فى الحفاظ على استمرارية رسالة الابداع والتنوير فى مصر وتعد دورة استثنائية تعكس اصرار الوطن على تجاوز التحديات، واشارت الى الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح، واضافت ان مهرجان الموسيقى العربية احد اذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الانسان وتطوير وتنمية الوعى والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الاوبرا المصرية فى الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والاغنية العربية.
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