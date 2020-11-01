تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.06% مع بداية التعاملات









إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 0.87 نقطة ليصل إلى مستوى 1426.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيممة 179.8 ألف دينار بحريني.





وهبط بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.71% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.35%.