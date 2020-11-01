تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.06% مع بداية التعاملات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:20 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 0.87 نقطة ليصل إلى مستوى 1426.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيممة 179.8 ألف دينار بحريني.

 وهبط بسوق البحرين المالي اليوم ،  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.71% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.35%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.55% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.96%، وصعد سهمي شركة إنوفست والبنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، 0.13%، على التوالي.

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