تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.06% مع بداية التعاملات
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:20 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 0.87 نقطة ليصل إلى مستوى 1426.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيممة 179.8 ألف دينار بحريني.
وهبط بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.71% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.35%.
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.55% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.96%، وصعد سهمي شركة إنوفست والبنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، 0.13%، على التوالي.
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