تراجع حاد بمؤشر سوق دبي المالي خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.66% خاسراً 36.43 نقطة ليصل إلى مستوى 2151.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 27.3 مليون سهم محققة ما قيمته 33.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 659 صفقة لعدد 29 سهماً.









وهبطت 8 قطاعات بسوق دبي، على رأسها العقارات بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.52%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 1.43%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.78%.