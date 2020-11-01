تراجع حاد بمؤشر سوق دبي المالي خلال التعاملات الصباحية
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.66% خاسراً 36.43 نقطة ليصل إلى مستوى 2151.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 27.3 مليون سهم محققة ما قيمته 33.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 659 صفقة لعدد 29 سهماً.
وهبطت 8 قطاعات بسوق دبي، على رأسها العقارات بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.52%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 1.43%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.78%.
وقفز سهمين بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 14.86%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.29%، فيما تراجع 27 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 مليون ورقة بقيمة 12.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.62%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا