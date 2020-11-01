البورصة تستهل تعاملات نوفمبر علي هبوط جماعي للمؤشرات
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
نيفين سمير
Advertisements
إفتتحت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات شهر فبراير علي هبوط جماعي لكل المؤشرات تزامناً مع تراجع جميع بورصات الخليج اليوم ومع تزايد مستمر في أعداد مصابي كورونا إستقبالاً للمرحلة الثانية لها .
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10474.6 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2 % ليصل إلى مستوى 1866.9 نقطة، وتوالت التراجهات لتصل بمؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35 % ليصل إلى مستوى 2733.9 نقطة .
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال انفصال البورصة المصرية عن الأسواق العالمية بسبب تراجع اسعار الاسهم خاصة مع التراجع الذى سببه التجارى الدولى خلال الاسبوعين الماضيين و توازن شراء المؤسسات المحلية مع مبيعات الاجانب و الاعلان من البنك الاهلى عن ضخ المزيد من السيولة فى الاسهم المصرية خلال فترة الانتخابات الأمريكية ما سيحقق أرباحا معتبرة مع اقتناص الاسهم بهذه الاسعار البعيدة عن قيمها الحقيقية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا