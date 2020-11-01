البورصة تستهل تعاملات نوفمبر علي هبوط جماعي للمؤشرات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

إفتتحت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات شهر فبراير علي هبوط جماعي لكل المؤشرات تزامناً مع تراجع جميع بورصات الخليج اليوم ومع تزايد مستمر في أعداد مصابي كورونا إستقبالاً للمرحلة الثانية لها .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10474.6 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2 % ليصل إلى مستوى 1866.9 نقطة، وتوالت التراجهات لتصل بمؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35 % ليصل إلى مستوى 2733.9  نقطة .


وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال  انفصال البورصة المصرية عن الأسواق العالمية بسبب تراجع اسعار الاسهم خاصة مع التراجع الذى سببه التجارى الدولى خلال الاسبوعين الماضيين و توازن شراء المؤسسات المحلية مع مبيعات الاجانب و الاعلان من البنك الاهلى عن ضخ المزيد من السيولة فى الاسهم المصرية خلال فترة الانتخابات الأمريكية ما سيحقق أرباحا معتبرة مع اقتناص الاسهم بهذه الاسعار البعيدة عن قيمها الحقيقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أبي

أخبار تهمك

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يومين

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ ساعتين

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ أقل من ساعتين

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة كهربا ومحمد فضل وتصريحات جديدة لماكرون وتقلبات جوية.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 18 ساعة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الخميس

البورصة تستهل تعاملات اليوم علي صعود جماعي للمؤشرات

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد

البورصة تستهل تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات

تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 ص

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

04:58 م

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف