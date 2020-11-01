البورصة تستهل تعاملات نوفمبر علي هبوط جماعي للمؤشرات





إفتتحت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات شهر فبراير علي هبوط جماعي لكل المؤشرات تزامناً مع تراجع جميع بورصات الخليج اليوم ومع تزايد مستمر في أعداد مصابي كورونا إستقبالاً للمرحلة الثانية لها .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10474.6 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2 % ليصل إلى مستوى 1866.9 نقطة، وتوالت التراجهات لتصل بمؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35 % ليصل إلى مستوى 2733.9 نقطة . وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10474.6 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2 % ليصل إلى مستوى 1866.9 نقطة، وتوالت التراجهات لتصل بمؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35 % ليصل إلى مستوى 2733.9 نقطة .







