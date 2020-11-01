روسيا تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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سجلت السلطات في روسيا رقمًا قياسيًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث وصل عدد الحالات اليومي إلى 18,665 حالة، اليوم الأحد، بما في ذلك 5,261 حالة في موسكو، ليرتفع العدد الوطني إلى 1,636,781.

كما أبلغت السلطات عن 245 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الرسمي للقتلى إلى 28235، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت السلطات الصحية في روسيا، يوم السبت، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا في البلاد أواخر العام الجاري.
وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.

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