روسيا تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات في روسيا رقمًا قياسيًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث وصل عدد الحالات اليومي إلى 18,665 حالة، اليوم الأحد، بما في ذلك 5,261 حالة في موسكو، ليرتفع العدد الوطني إلى 1,636,781.