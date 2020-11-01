نجم الأهلي: سنحقق لقب إفريقيا الغائب منذ 7 سنوات





حقق النادى الأهلى لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي واحتفل امس بالبطولة عقب الفوز بالجولة الأخيرة على حساب طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل لا شيء.





وقال أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي إن الفريق يستعد للمباراة النهاية بشكل مميز لحسم البطولة هذا الموسم بعد حسم لقب الدوري والحالة النفسية العالية للاعبين.





وأضاف لاعب الأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten مع الإعلام محمد فاروق: "استطعنا الوصول لنهائي بطولة آفريقيا آخر 4 سنوات مرتين وتُعد هذه المرة الثالثة ، وهذا يُعد إنجاز كبير للفريق ونسعى لحسم البطولة هذا الموسم ليكون خير ختام لموسم شاق وطويل وبذل مجهود من جانب اللاعبين.





وتابع أن البطولة الإفريقية هذا الموسم تُعد الهدف الرئيسي للفريق لتحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ سنوات .











