انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بمولدوفا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، صباح اليوم الأحد، حيث بدأ المواطنين التصويت في انتخابات يتنافس فيها الرئيس الحالي الموالي لروسيا إيجور دودون لولاية ثانية ضد رئيسة الوزراء السابقة مايا ساندو، التي تريد تقريب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

تجري الانتخابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، حيث يتنافس الغرب وروسيا على النفوذ، في ظل جائحة فيروس كورونا الذي دفع بأحد أفقر دول أوروبا إلى ركود اقتصادي حاد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تولى "دودون" السلطة في عام 2016 بعد أن غرقت القوى السياسية الموالية للغرب في الفضائح. وقد تقدم في استطلاعات الرأي ضد سبعة مرشحين آخرين خاضوا انتخابات الأحد، لكنه قد لا يفوز بشكل مباشر، مما قد يؤدي إلى جولة الإعادة.

قادت "ساندو"، الخبيرة الاقتصادية السابقة بالبنك الدولي والتي تلقت تعليمها في جامعة هارفارد والمعروفة بموقفها المتشدد من الفساد، حكومة ائتلافية لم تدم طويلاً العام الماضي والتي أسقطتها تصويت بحجب الثقة خلال أشهر.

إذا تم انتخابها، فقد وعدت بتأمين المزيد من الدعم المالي من بروكسل، بينما تعهد "دودون" بطرح تسوية العام المقبل لمنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الناطقة بالروسية.

أبرم الاتحاد الأوروبي في عام 2014 اتفاقًا بشأن توثيق العلاقات التجارية والسياسية مع الجمهورية السوفيتية السابقة، التي تتعرض لضغوط بين رومانيا وأوكرانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها أصبحت تنتقد بشكل متزايد سجل تشيسيناو في الإصلاحات.

تلقت "ساندو" رسائل دعم من وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، الحليف المقرب للمستشارة أنجيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك.

ونددت مجموعة من أنصار "دودون" بهذا الدعم ووصفوه بأنه محاولة لزعزعة استقرار البلاد.

اتهم سيرجي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي SVR، الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بالتآمر للتحريض على احتجاجات جماهيرية ضد "دودون" كعقاب له على تعزيز علاقات جيدة مع موسكو.

وبالمثل اتهم "ناريشكين" واشنطن بإثارة ثورة في بيلاروسيا، حيث خاض الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المدعوم من موسكو شهورًا من الاحتجاجات في أعقاب انتخابات متنازع عليها.

أخبار تهمك

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يومين

أزمة كهربا ومحمد فضل وتصريحات جديدة لماكرون وتقلبات جوية.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ حوالي 15 ساعة

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 13 ساعة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 ص

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

04:58 م

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف