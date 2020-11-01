تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% خاسراً 62.200 نقطة ليصل إلى مستوى 5380.79 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% خاسراً 76.430 نقطة ليصل إلى مستوى 5927.56 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% خاسراً 33.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4298.74 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.91% خاسراً 39.690 نقطة ليصل إلى مستوى 4344.72 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 73.6 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4528 صفقة


وبمستهل الجلسة ، هبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.93%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 2.48%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 2.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.26%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، 1.11%، على التوالي، كما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.49%.
 
الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضاً ببورصة الكويت 

وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.70% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 6.12%، ثم سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 5%.

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