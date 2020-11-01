شقيقة آيتن عامر تتعرض للسرقة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة آيتن عامر، عن تعرض شقيقتها داليا للسرقة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


أعادت آيتن عامر، نشر المنشور الذي كتبته شقيقتها والتي أوضحت فيه عن صورة وهوية الفتاة التي قامت بسرقتها، وعلقت عليه قائلة:"سرقت مبلغ كبير من أختى خلوا بالكم".


وكانت داليا عامر قد نشرت صورة الفتاة التي سرقتها، وعلقت عليها قائلة:"البنت دي سارقة فلوس ومجوهرات احذروا منها من يجدها يتواصل معي على ماسينجر ودي شهادة ميلادها وبطاقة والدتها وله مكافأة مالية ويا ريت شير على أوسع نطاق".


وفي سياق آخر، تُشارك آيتن عامر حاليًا في مسلسل "هي"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، هاجر الشرنوبي، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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