سعر الدولار اليوم الأحد 1-11-2020 .. ارتفاع طفيف في أسعار العملة الخضراء

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي
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إرتفع سعر الدولار اليوم الأحد 1-11-2020 في بعض البنوك المصرية منها البنك الخليجي والذي ارتفع بمعدل قرش واحد فقط، فيما ارتفع سعر الدولار في المصرف المتحد بمعدل 3 قروش ، وسجل سعر الدولار ارتفاعاً في بنك عودة بمعدل قرش واحد  فقط ، فيما إستقر سعر الدولار في البنوك المصرية الأخري .


وسجل بنك كريدي أجريكول أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.66 جنيه ، بينما علي الجانب الأخر سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB  أقل سعر لبيع الدولار حيث وصل الي 15.74 جنيه. 


وفيما يلي أحدث سعر للدولار اليوم الأحد طبقاً لما تضمنه موقع دولار لايف كالاتي :

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-11-2020

سعر الدولار في البنك المركزي : 15.64 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بمعدل قرش واحد للشراء وقرشين للبيع كالاتي : 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في المصرف المتحد بمعدل 3 قروش مسجلا  15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في بنك عودة بمعدل قرش واحد  مسجلاً 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأسكندرية : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع .

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