إعصار جوني يضرب الفلبين ومقتل أربعة

ضرب إعصار شديد الفلبين بعد أن اجتاح الجزء الجنوبي من جزيرة لوزون الرئيسية في البلاد، اليوم الأحد، حيث أبلغ المسؤولون عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي، كما أبلفوا عن أضرار بالبنية التحتية وفيضانات مفاجئة.





وقال حاكم الإقليم الفرنسيس بشارة، إن جوني هبطت مرتين في مكانين في منطقة بيكول، حيث تم الإبلاغ عن أربع وفيات، من بينهم شخص أُصيب بشجرة وجرف طفل عمره خمس سنوات بعد أن فاض نهر، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





خفض مكتب الأرصاد تصنيف مدينة جوني، أقوى عاصفة في العالم حتى الآن هذا العام، إلى فئة الإعصار، واستمرت الرياح التي تصل سرعتها إلى 290 كيلومترًا في الساعة (180 ميلاً في الساعة) بعد أن وصلت إلى اليابسة في منطقة بيكول.





تم خفض التنبيهات من رياح المدارية، لكن وكالة الأرصاد حذرت في نشرتها الساعة 0300 بتوقيت جرينتش من أن جوني لا تزال تشكل تهديدًا أثناء عبور المقاطعات جنوب العاصمة مانيلا.





ولم تتمكن وكالة إدارة الكوارث من تأكيد التقرير.





وأظهرت لقطات فيديو بثتها قنوات إخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أنهار تفيض وتهدم بعض السدود مما أدى إلى غرق القرى في بيكول.





كما تلقى "بشارة" تقارير عن تدفقات طينية بركانية، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي وخدمات الاتصالات.





وفي كويزون، قال الحاكم دانيلو سواريز، إن التيار الكهربائي انقطع في 10 بلدات بعد أن أطاحت جوني بالأشجار.





من جانبها، قالت وكالة إدارة الكوارث، إن ما بين 19 و 31 مليون شخص قد يتأثرون بالإعصار، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق الخطر وفي العاصمة مانيلا.





وقال رئيس إدارة الكوارث ريكاردو جالاد، إن حوالي 347 ألف شخص كانوا في مراكز الإجلاء، مما خفض الرقم الذي أبلغت عنه الوكالة بنحو مليون يوم السبت.





كان الرئيس رودريجو دوتيرتي يراقب استجابة الحكومة للكوارث من مسقط رأسه في جنوب مدينة دافاو، وفقًا للمتحدث الرئاسي هاري روك.





وذكّر مسؤولو الصحة أولئك في مراكز الإخلاء بمراقبة التباعد الاجتماعي لأن انتشار الفيروس التاجي يمثل مصدر قلق أيضًا.





تم إلغاء العشرات من الرحلات الجوية الدولية والمحلية حيث أمرت هيئة الطيران المدني بإغلاق بوابة مانيلا الرئيسية، مطار نينوي أكينو الدولي، ليوم واحد.





وجوني من بين أقوى الأعاصير التي تضرب الفلبين منذ هايان التي قتلت أكثر من 6300 شخص في عام 2013.





يأتي ذلك في أعقاب إعصار مولاف الذي ضرب الفلبين الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 22 شخصا معظمهم غرق في أقاليم جنوب مانيلا.



