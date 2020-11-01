أسماء أبو اليزيد تنضم لقائمة أبطال "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي





وفي سياق آخر، تنتظر أسماء أبو اليزيد حاليًا عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة رانيا يوسف، محمد الكيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد العمروسي، واخراج أحمد الجندي.









تعاقدت الفنانة أسماء أبو اليزيد، على بطولة مسلسل "الاختيار 2"، الذى يُشارك فيه كريم عبد العزيز، أحمد مكي، ومن المُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.والجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار.