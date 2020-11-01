أسماء أبو اليزيد تنضم لقائمة أبطال "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تعاقدت الفنانة أسماء أبو اليزيد، على بطولة مسلسل "الاختيار 2"، الذى يُشارك فيه كريم عبد العزيز، أحمد مكي، ومن المُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.



والجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار. 


وفي سياق آخر، تنتظر أسماء أبو اليزيد حاليًا عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة رانيا يوسف، محمد الكيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد العمروسي، واخراج أحمد الجندي.



أخبار تهمك

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يومين

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة كهربا ومحمد فضل وتصريحات جديدة لماكرون وتقلبات جوية.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي: سنحقق لقب إفريقيا الغائب منذ 7 سنوات

منذ 43 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

شقيقة آيتن عامر تتعرض للسرقة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 ص

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

04:58 م

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف