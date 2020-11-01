البرازيل تعلن تسجيل 407 وفيات ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأحد، 18947 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و407 وفيات خلال اليوم الأخير.

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ نحو 5 مليون و535 ألفا و605 أشخاص.

كما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 159902 شخص.

ويذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.