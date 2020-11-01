رسميًا.. الكناني مديرا فنيا للإعلاميين بدوري القسم الثاني

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إستقر مجلس إدارة نادي الإعلاميين، على إختيار مدير فني جديد، ليتولى الإدارة الفنية، للفريق الكروي الأول، بالموسم الجديد، من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني.



وقررت إدارة الفريق، إختيار ياسر الكناني، المدير الفني السابق للمنصورة والألومنيوم، ليتولى المهمة الفنية، عقب توقيعه للعقود خلال الساعات السابقة.



ومن المنتظر إنطلاق فترة إعداد فريق الإعلاميين يوم الأربعاء المقبل، استعداداً للموسم المقبل من مسابقة دوري القسم الثاني.