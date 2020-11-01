الحكم الأقرب لقيادة نهائي دوري أبطال إفريقيا

يرغب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في إسناد مهمة إدارة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للحكم المغربي رضوان جيد.





ووفقاً لما ورد بصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن هناك تفكير من جانب الاتحاد الأفريقى في إسناد إدارة مباراة النهائي لرضوان جيد، والتى سوف تجمع بين الأهلى والفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربى في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر".





وأضافت:" إن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لن تجد أفضل من الحكم الدولي المغربي لقيادة نهائي دورى الأبطال، في حال تأهل الزمالك ليلحق بغريمه الأهلي الذي حجز رسمياً مقعده في النهائي المقرر له الجمعة 27 نوفمبر المقبل".





واختتمت الصحيفة مشيرا إلى أن رضوان جيد يتواجد ضمن 11 حكم ساحة بالقاهرة لإدارة الأدوار النهائية لدورى الأبطال وكأس الكونفدرالية، ولم يظهر رضوان جيد في أي من المباريات التي جرت حتى الآن لوجود أطراف مغربية فيها.











