متظاهرون في المكسيك يحرقون دمية "ترامب" وينتقدون سياسة الحدود الأمريكية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أشعل متظاهرون في المكسيك النيران في دمى للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووكيل حرس حدود على الحدود الأمريكية، يوم السبت، وأدانوا سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب وحثوا الأمريكيين على رفضه في صندوق الاقتراع يوم الثلاثاء.

سار بضع عشرات من النشطاء المهاجرين إلى السياج الشاطئي الذي يفصل المكسيك عن الولايات المتحدة في مدينة تيخوانا الحدودية وهم يهتفون: "ترامب، لن ندفع ثمن الحائط الخاص بك"، ثم أشعلوا النار في تمثال بدائي للرئيس على عصا، حسبما أوردت كالة "رويترز".

وقال هوغو كاسترو، ناشط مهاجر أمريكي مكسيكي: "نحن ندعو الناس للتصويت ضد ترامب ولصالح الأمل. لقد وعدنا بايدن بإصلاح الهجرة الإنسانية، وسنراقب لضمان الوفاء بالوعود هذه المرة".

وينافس "ترامب"، الجمهوري، الخصم الديمقراطي جو بايدن، ويسعى لإعادة انتخابه كرئيس بعد أربع سنوات من فوزه بالمنصب متعهدا بوقف الهجرة غير الشرعية من المكسيك، التي اتهمها بإرسال المغتصبين والقتلة إلى الشمال.

وبإصراره على أن المكسيك ستدفع ثمن الجدار الحدودي الذي يبنيه بين البلدين، دفع "ترامب" وهدد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإحكام قبضته على حدود المكسيك ضد المهاجرين من أمريكا الوسطى.

إلى جانب دمية "ترامب"، أضرم المتظاهرون النار في بيناتا لأحد ضباط حرس الحدود بعد أسبوع من مقتل رجل مكسيكي في مشادة مع مسؤولين أمريكيين حاولوا العبور إلى الولايات المتحدة على حدود تيخوانا وسان دييجو.

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