الليلة.. محمد حسن يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان محمد حسن، اليوم لإحياء حفلاً غنائيًا ضمن مهرجان العربية المُقام على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وسيُقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.


ومن المقرر أن يقدم محمد حسن، خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها :"غيرك ماليش"، "سألت الناس"، "وعدنا بعض"،"حبيبتى راجل"، "سلامات"، وغيرها.


وفي سياق آخر، طرح محمد حسن مؤخرًا أغنية "سألت الناس"، وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام.

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