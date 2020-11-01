الليلة.. محمد حسن يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية





وفي سياق آخر، طرح محمد حسن مؤخرًا أغنية "سألت الناس"، وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام.

ومن المقرر أن يقدم محمد حسن، خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها :"غيرك ماليش"، "سألت الناس"، "وعدنا بعض"،"حبيبتى راجل"، "سلامات"، وغيرها.