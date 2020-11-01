أسعار الفاكهة اليوم الأحد 1-11-2020 .. تراجع كيلو البرتقال أبو سرة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:27 ص
أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
الفجر الإقتصادي
Advertisements


إستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 1-11-2020 ، بينما إنخفض سعر البرتقال بمعدل 2.5 جنيه للكيلو حيث تحتل مصر المركز الأول في إنتاج البرتقال ، وصدرت في عام 2019 حوالي 1.8 مليون طن ، ووصل سعر كيلو البرتقال ابو سرة ما بين 3-4.5  مقابل 3.5- 7  جنيهات أمس.


 وسجل البرتقال البلدى 6-12 جنيها والبرتقال السكري 5-11  جنيها، وأن أسعار المانجو من 10 الي 20  جنيها، والعنب الأحمر رومي 3-5جنيهات، والعنب الكريمسون 7-11 جنيها والكمثري سجلت  7 الي 9 جنيهات  الكنتالوب تراوح بين 4 و5  جنيهات، والجوافه من 3 إلى 5  جنيهات، والموز المستورد من 15 الي 20 جنيها.

 

وأضافت أن أسعار التفاح الأحمر من 18 الي 20 جنيها، والتفاح الأخضر من  12 الي 16 جنيها، والفراولة من 9 إلى 12 جنيها، والبلح البرحي من 12 إلى 17 جنيها، و البلح الأحمر من 4 إلى 7  جنيهات، والتين  من 6 إلى 9 جنيها، والكاكا من 7 إلى11 جنيها.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 10 ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ ساعتين

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

منذ حوالي 11 ساعة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

أزمة كهربا ومحمد فضل وتصريحات جديدة لماكرون وتقلبات جوية.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يومين

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم الخميس في أسواق الإسماعيلية

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 15ـ8 ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 16 ـ 8 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

أسعار الفاكهة اليوم السبت 18 ـ 8 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 19 ـ 8 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 20 ـ 8 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 ص

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

04:58 م

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف