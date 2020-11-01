أسعار الفاكهة اليوم الأحد 1-11-2020 .. تراجع كيلو البرتقال أبو سرة









إستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 1-11-2020 ، بينما إنخفض سعر البرتقال بمعدل 2.5 جنيه للكيلو حيث تحتل مصر المركز الأول في إنتاج البرتقال ، وصدرت في عام 2019 حوالي 1.8 مليون طن ، ووصل سعر كيلو البرتقال ابو سرة ما بين 3-4.5 مقابل 3.5- 7 جنيهات أمس.









وسجل البرتقال البلدى 6-12 جنيها والبرتقال السكري 5-11 جنيها، وأن أسعار المانجو من 10 الي 20 جنيها، والعنب الأحمر رومي 3-5جنيهات، والعنب الكريمسون 7-11 جنيها والكمثري سجلت 7 الي 9 جنيهات الكنتالوب تراوح بين 4 و5 جنيهات، والجوافه من 3 إلى 5 جنيهات، والموز المستورد من 15 الي 20 جنيها.









وأضافت أن أسعار التفاح الأحمر من 18 الي 20 جنيها، والتفاح الأخضر من 12 الي 16 جنيها، والفراولة من 9 إلى 12 جنيها، والبلح البرحي من 12 إلى 17 جنيها، و البلح الأحمر من 4 إلى 7 جنيهات، والتين من 6 إلى 9 جنيها، والكاكا من 7 إلى11 جنيها.