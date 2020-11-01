جمهورية شبين يتدرب على رمال قويسنا استعدادًا للموسم الجديد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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خاض فريق جمهورية شبين تدريبات بدنية قوية على رمال قويسنا، صباح اليوم الأحد، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020/2021.

وقاد المران أبو العينين شحاته، المدير الفني للفريق المنوفي، وجهازه المعاون، الذي يضم محمد بدر، وعلي سالم، بمشاركة جميع اللاعبين وعدد من الناشئين.

ومن المقرر أن يخوض الجمهورية مران آخر اليوم في الثالثة عصراً على ملعبه، يتضمن عدد من الفقرات لتجهيز اللاعبين فنيا للمباريات الرسمية.

وإنطلقت مؤخراً فترة الإعداد للفريق المنوفي، تحت قيادة فنية جديدة، عقب رحيل سمير كمونة وهيثم حسين عن قيادة الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

على جانب آخر، حصل شبين على توقيع اللاعب شريف مجدي، عقب إنتهاء تعاقدة، ليستمر في صفوف فريقة لموسمين قادمين، بجانب ضم اللاعب سيد شعبان مهاجم بني سويف وبيلا السابق.

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