البلطي يتراجع .. تعرف علي أسعار الأسماك اليوم الأحد 1-11-2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:10 ص
اسعار الاسماك
اسعار الاسماك
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 1-11-2020، وتراجع سعر كيلو البلطي بمعدل 3 جنيهات حيث وصل  الي 25 جنيه مقارنة بسعر 28 جنيه بالأمس . 


أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 1-11-2020

سعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 21-25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 60- 70 جنيها، وكذلك سعر كيلو السمك البوري بين 40 و48 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها ، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، وسعر قشر البياض يتراوح بين 70-85 للكيلو.

وترواح سعر سمك الثعابين مابين 50- 230 جنيه ، وسمك المرجان بين 32-38 جنيه وذلك للكيلو الواحد.

وتعتبر الأسماك من أهم الأكلات المفضلة لدي المصريين من حيث القيمة الغذائية  حيث تحتوي علي نسبة كبيرة من الفسفور والبروتين التي تساعد علي إمداد الجسم بالطاقة لتحمل مشاق الحياه ، كما أن سعرها في منتاول الجميع.

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