البلطي يتراجع .. تعرف علي أسعار الأسماك اليوم الأحد 1-11-2020

إستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 1-11-2020، وتراجع سعر كيلو البلطي بمعدل 3 جنيهات حيث وصل الي 25 جنيه مقارنة بسعر 28 جنيه بالأمس .









أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 1-11-2020





سعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 21-25 جنيها.





وسجل سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها.





وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 60- 70 جنيها، وكذلك سعر كيلو السمك البوري بين 40 و48 جنيها.





واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها ، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، وسعر قشر البياض يتراوح بين 70-85 للكيلو.





وترواح سعر سمك الثعابين مابين 50- 230 جنيه ، وسمك المرجان بين 32-38 جنيه وذلك للكيلو الواحد.



