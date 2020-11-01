مقتل 17 مدنيا في هجوم مسلح شرق الكونغو الديمقراطية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:21 ص
هجوم مسلح - أرشيفية
هجوم مسلح - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا في هجوم على قرية شرق البلاد، وألقت باللوم على جماعة متطرفة مسلحة.

 

ووفقًا لبيان الجيش في الكونغو الديمقراطية، وقع الهجوم في منطقة بوليكي بإقليم شمال كيفو، لكنه امتنع عن تحديد عدد القتلى.

 

وقتلت جماعة "القوات الديمقراطية" المتحالفة الأوغندية المسلحة التي تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينات، أكثر من ألف مدني منذ بداية 2019 على الرغم من الحملات العسكرية المتكررة لتدميرها، بحسب إحصاءات للأمم المتحدة.

 

وتزايدت الهجمات الانتقامية ضد المدنيين بشكل كبير منذ أن بدأ الجيش قبل عام عملية ضد "القوات الديمقراطية" المتحالفة وطردها من عدة قواعد بالقرب من الحدود الأوغندية.

 

وتشتبه السلطات بأن "القوات الديمقراطية" المتحالفة شنت هجوما يوم الأربعاء أسفر عن مقتل 18 مدنيا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح مقتل 17 مدني الكونغو الديمقراطية

أخبار تهمك

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ حوالي 15 ساعة

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 13 ساعة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

أزمة كهربا ومحمد فضل وتصريحات جديدة لماكرون وتقلبات جوية.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ ساعتين

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مقتل 14 مدنيًا فى هجوم متمردين على منطقة منكوبة بالإيبولا فى الكونجو

الكونغو: متمردون أوغنديون "غامضون" يقتلون 7 مدنيين و3 عسكريين

مقتل 15 مدنياً في الكونغو على أيدي مسلحين مشتبه بهم

الكونغو: مقتل 22 شخصاً في شرق البلاد علي يد رجال ميليشيا إسلامية

المتشددون يقتلون العشرات في شرق الكونغو مع تزايد الهجمات على المدنيين

عشرات القتلى في هجوم بشمال شرق الكونغو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 ص

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

04:58 م

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف