مقتل 17 مدنيا في هجوم مسلح شرق الكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا في هجوم على قرية شرق البلاد، وألقت باللوم على جماعة متطرفة مسلحة.

ووفقًا لبيان الجيش في الكونغو الديمقراطية، وقع الهجوم في منطقة بوليكي بإقليم شمال كيفو، لكنه امتنع عن تحديد عدد القتلى.

وقتلت جماعة "القوات الديمقراطية" المتحالفة الأوغندية المسلحة التي تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينات، أكثر من ألف مدني منذ بداية 2019 على الرغم من الحملات العسكرية المتكررة لتدميرها، بحسب إحصاءات للأمم المتحدة.

وتزايدت الهجمات الانتقامية ضد المدنيين بشكل كبير منذ أن بدأ الجيش قبل عام عملية ضد "القوات الديمقراطية" المتحالفة وطردها من عدة قواعد بالقرب من الحدود الأوغندية.

وتشتبه السلطات بأن "القوات الديمقراطية" المتحالفة شنت هجوما يوم الأربعاء أسفر عن مقتل 18 مدنيا.