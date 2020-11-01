زيدان ينتظر عودة دياز

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
زيدان
زيدان
وكالات
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أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ارتياحه لتألق إبراهيم دياز خلال إعارته إلى ميلان الإيطالي بعدما سجل الهدف الثالث له ضد سبارتا براج في الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

 

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن زيدان أبلغ المقربين منه، أنه سعيد للغاية بالمستوى الذي وصل له دياز مع ميلان هذا الموسم.

 

وأشارت إلى أن زيدان يتابع مباريات دياز مع ميلان عن قرب لأنه يدرك أن اللاعب جزء مهم من مستقبل النادي الإسباني.

 

وأوضحت أن زيدان يرغب في أن يصبح دياز لاعبًا مهمًا في مشروع ميلان مثل مارتن أوديجارد خلال فترة إعارته إلى ريال سوسييداد خاصة أنه يخطط لإعادته عقب انتهاء الإعارة.

 

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