أسعار اللحوم اليوم الأحد 1-11-2020 .. إستقرار الأسعار بمنافذ القوات المسلحة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار اللحوم بمحلات الجزارة المتواجدة بالقاهرة اليوم الأحد أول أيام شهر نوفمبر ، كما إستقرت أسعار اللحوم في منافذ القوات المسلحة 


ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار اللحوم في محلات الجزارة ومنافذ القوات المساحة كالاتي :

أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم 


 سجلت  اللحوم الكندوز 110-130 جنيها .
سجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو
 سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو
وسجل أسعارالبفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو
 وتراوحت  أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها 
اللحم الجملي 90-100  جنيها للكيلو، 
سعر الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو 
وأسعارالبرجراللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو
 وأسعارالكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.  
 
 قائمة أسعار اللحوم في منافذ القوات المسلحة 

سعر كيلو اللحمة البتلو يتراوح من 140 جنيه إلي 180 جنيه.

أسعار كيلو اللحمة الجاموسي يتراوح من 110 إلي 130 جنيه.

كيلو اللحمة الجملي اليوم 110 جنيه إلي 130 جنيه.

سعر كيلو اللحمة الضاني البلدي يتراوح بين 130 جنيه إلي 145 جنيه.

كيلو اللحمة الضاني المستورد يتراوح 60 جنيه إلي 80 جنيه.

كيلو اللحمة الكندوز يتراوح من 110 جنيه إلي 140 جنيه.

كيلو اللحمة البرازيلي يتراوح من 75 جنيه 85 جنيه.

كيلو اللحمة السوداني يتراوح من 75 جنيه إلي 80 جنيه.

كيلو اللحمة المفرومة البلدي يتراوح من 115 جنيه إلي 130 جنيه.

كيلو اللحمة المفرومة المستورد يصل إلي 74 جنيه.

كيلو الكبدة البلدي اليوم يتراوح من 130 جنيه إلى 140 جنيه.

كيلو الكبدة المستورد يتراوح من 30 جنيه إلي 35 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

سعر كيلو اللحم البرازيلي يصل من 75 إلى 85 جنيه

سعر كيلو اللحم السوداني يصل إلي 70 جنيه

سعر كيلو الضأن المستورد من 65 إلى 85 جنيه

سعر الكبدة المجمدة 80 جنيه

سعر الكبدة البلدي 130 جنية.
 

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