بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائي كريم العدل يوجه رسالة للعائدين منه

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه المخرج كريم العدل، رسالة للفنانين العائدين من مهرجان الجونة السينمائي، طلب فيها عدم الاختلاط مع أحد وأن يقوموا بإجراء تحليل لفيروس كورونا، لضرورة التأكد على صحتهم، ولكي لا ترتفع عدد الحالات المُصابة.


كتب كريم العدل، منشورًا قال فيه: "الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة، يا ريت أي حد كان في الجونة يعزل نفسه و يعمل مسحة الاول قبل ما يقابل أي حد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد".


وفي سياق آخر، يُعرض للمخرج كريم العدل حاليًا مسلسل "إسود فاتح "، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال ، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، معتصم النهار، رانيا منصور.

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