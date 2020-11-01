تسجيل عدة حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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سجلت السلطات الألمانية، صباح اليوم الأحد، حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في ولايات مكلنبورغ فوربومرن وشليسفيغ هولشتاين وهامبورغ.

 

وشددت السلطات الألمانية، على تكثيف المراقبة على مزارع الدواجن، بحسب بيان لوزارة الزراعة.

 

وصنف معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان، في أكتوبر خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا على أنه مرتفع، بالنظر إلى أن الطيور البرية تنقل الإنفلونزا عبر الحدود.

 

ولفتت السلطات الألمانية، إلى أنه تم تسجيل حالات إصابة فردية فقط بالفيروس حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

 

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