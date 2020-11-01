نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

يرى نجم الزمالك السابق أن هناك في الدوري المصري من هو أفضل من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.





وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "محمد أبو جبل أفضل حارس مرمى في الدوري المصري وأفضل من محمد الشناوي".





وأضاف: "محمود الونش ومحمود علاء أفضل قلوب دفاع في الدوري المصري".





وأتم: "أشرف بنشرقي أفضل لاعب في بطولة الدوري المصري هذا الموسم".











