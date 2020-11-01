أسعار الذهب بالأسواق اليوم الأحد 1-11-2020 .. جرام "عيار 21" يسجل 824 جنيه





ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد ، تزامناً مع ارتفاع سعره بالأسواق العالمية ، وسجل جرام عيار 18 حوالي 706 جنيهات ،ويهتم المواطنين بأسعار الذهب المحلية باعتباره أهم السلع الخاصة بالتزين والأناقة وأيضا تستخدم في الادخار لبعض الناس.





ونستعرض أسعار الذهب في الأسواق كما جاءت اليوم الأحد كمايلي





حقق سعر الجرام "عيار 18 "نحو 706 جنيها.





و سجل سعر جرام عيار 24 حوالي 942 جنيهًا.





وسجل عيار جرام 21 حوالي 824 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6592 جنيهًا







